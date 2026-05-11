الإعلام اللبناني: رئيس الوزراء أكد ضرورة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الإعلام اللبناني، قال إن رئيس الوزراء أكد ضرورة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة.

وأضاف أن اتفاق مع مفوضية حقوق الإنسان لزيارة لبنان للتحقق من جرائم الحرب، ورئيس الوزراء شدد على ضرورة التحرك لعقد جلسة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن الجرائم الإسرائيلية.



كما أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، بأن الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات عنيفة استهدفت بلدات عدة في قضاء النبطية جنوب لبنان، بينها كفر رمان وثول، وسط معلومات أولية عن سقوط ضحايا جراء القصف، بالتزامن مع تصاعد التوترات الميدانية في الجنوب اللبناني.



وأوضح سنجاب أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات بإخلاء عدد من البلدات في الجنوب والبقاع الشرقي، مطالبًا السكان بالابتعاد لمسافة تصل إلى ألف متر، بما يعني عمليًا إخلاء البلدات بالكامل، في مؤشر على توسيع نطاق العمليات العسكرية خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس اتساع السيطرة النارية الإسرائيلية شمال نهر الليطاني وفي البقاع الشرقي، لافتًا إلى أن التصعيد يأتي في وقت يترقب فيه لبنان انطلاق مباحثات تمهيدية للجولة الثالثة من المفاوضات السياسية.