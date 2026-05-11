رئيس التحرير
طه جبريل
مبادرتا براعم وأشبال مصر الرقمية.. الاتصالات تطلق منحة برامج التدريب الصيفية 2026

أحمد عبد القوى

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في الدفعات الصيفية لمبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية حتى 24 مايو الجاري من خلال المواقع الرسمية للمبادرتين، وذلك بهدف تنمية المهارات التكنولوجية والحياتية لطلاب المدارس بدءا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الصيفية 2026.

وتقدم المبادرتان منظومة تدريبية متكاملة تمزج بين التدريب التكنولوجي من خلال جلسات افتراضية تفاعلية بواقع ثلاث جلسات أسبوعية، والتعلم الذاتي على منصات التعلم، وحضور جلسات تطبيقية في مراكز التدريب طبقاً لمنهجية عمل كل مبادرة، فضلا عن قيام الطلاب بتنفيذ مشروعات تطبيقية في نهاية كل برنامج، هذا بالإضافة إلى حضور معسكر صيفي لتنمية المهارات الشخصية والحياتية لدى الطلاب.

وتستهدف مبادرة براعم مصر الرقمية تنمية الوعي التكنولوجي المبكر وبناء مهارات التفكير الرقمي لدى الطلاب  من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، بينما تهدف مبادرة «أشبال مصر الرقمية» إلى صقل مهارات الطلاب من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوي، من خلال تزويدهم بمهارات تطبيقية متقدمة في مجالات تكنولوجية.

جدير بالذكر أن المبادرتين اللتين تقدمهما الوزارة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال وقد تم إطلاقهما منذ عام 2022/2023 بهدف إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.

وبلغ عدد المتدربين بالمبادرتين منذ اطلاقهما حوالي (240 ألف متدرب) من جميع المحافظات.

وتأتي المبادرتان ضمن مبادرات "أجيال مصر الرقمية" التي تعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى إعداد وتأهيل النشء، كما أنها تعكس التزام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري، وحرصها على إعداد جيل جديد من الكفاءات الرقمية القادرة على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي.

للتعرف على مزيد من تفاصيل وشروط الالتحاق وكيفية التسجيل في كل مبادرة يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بكل مبادرة:

براعم مصر الرقمية : https://demi.gov.eg/Sum26

أشبال مصر الرقمية : https://deci.gov.eg/sum26

