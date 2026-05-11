نائبة في البرلمان الأوروبي: لن نسمح باستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أكدت آنا ميراندا، النائبة بالبرلمان الأوروبي، أن الأوساط الأوروبية تترقب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي يوقف التصعيد العسكري والهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية.

وأوضحت ميراندا أن الهجمات الإسرائيلية لم تتوقف رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددة على رفض الاتحاد الأوروبي لأي محاولات لفرض السيطرة أو توسيع النفوذ على حساب دول المنطقة، بما في ذلك لبنان وفلسطين وسوريا، مؤكدة أن استمرار القصف يفتقر إلى مبررات شرعية واضحة.

وأضافت أن الحل الوحيد يتمثل في ممارسة ضغوط أوروبية ودولية لدفع جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، من أجل وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق سياسي من شأنه دعم الاستقرار وإنعاش الاقتصاد في المنطقة، بما يشمل لبنان وفلسطين وإسرائيل.