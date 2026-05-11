مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أطلقت أميرة محمد أبوسعدة، زوجة المهندس محمد راضي عبد المنعم المحسب، المختطف من جانب قراصنة صوماليين، استغاثة عاجلة إلى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الخارجية المصرية، من أجل التدخل السريع لإنقاذ حياة زوجها وجميع أفراد الطاقم المصريين على متن السفينة التجارية المتعرضة للاختطاف M/T Eureka.

عملية اختطاف من قبل قراصنة صوماليين

كانت السفينة قد تعرضت في يوم 2 مايو 2026، لعملية اختطاف من قبل قراصنة صوماليين أثناء إبحارها، وعلى متنها طاقم مكون من 8 مصريين، من بينهم المهندس محمد راضي عبد المنعم، ومنذ لحظة الاختطاف وحتى الآن، لا تزال أوضاعهم غامضة وخطيرة، وسط انقطاع تام لأي تواصل فعال معهم أو معنا.

وأوضحت أميرة محمد أبوسعدة، أن الأمر الأكثر خطورة أن حالة الطاقم على السفينة تزداد سوءا مع مرور الوقت، في ظل غياب أي تدخل حاسم، واستمرار تعنت الشركة المالكة ورفضها حتى الآن الاستجابة لمطالب الفدية، مما يزيد من تعقيد الموقف ويعرض حياة المختطفين للخطر الشديد.

وأضافت أن الأسر لا تملك أي وسيلة للتواصل مع ذويهم أو معرفة مصيرهم، ونعيش في قلق دائم وخوف متصاعد على حياتهم وسلامتهم.

وجاءت أسماء المواطنين المصريين المحتجزين على متن السفينة كالتالي:

المهندس الثالث: محمد راضي عبد المنعم المحسب

الضابط: مؤمن أكرم مختار أمين

كبير المهندسين: محمود جلال عبد الله الميكاوي

البحار: سامح عبد العظيم الدسوقي السيد

الميكانيكي: أسلم عادل عبد المنصف سليم

مهندس الكهرباء: محمد أحمد عبد الله

اللحام: أحمد محمود سعد إسماعيل درويش

الطباخ: أدهم سالم شعبان جابر

وناشد أهالي وأسر المخطوفين بكل ألم وأمل وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية، من أجل التحرك السريع لإنقاذ أرواح أبنائهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن، قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر.

السفينة توقفت بمنطقة المخطاف

وفي هذا الصدد، قالت أميرة محمد أبوسعدة، زوجة المهندس محمد راضي عبد المنعم المحسب، إن السفينة كانت قد أبحرت من ميناء الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت في طريقها إلى اليمن، قبل أن تتوقف في منطقة المخطاف بالقرب من السواحل اليمنية.

وأضافت زوجة المهندس محمد راضي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أثناء تواجد السفينة في تلك المنطقة، تعرضت لهجوم مسلح من قبل قراصنة صوماليين، قاموا بالاستيلاء على السفينة واختطافها، ثم اقتادوها قسرا باتجاه السواحل الصومالية".

وأشارت زوجة المهندس محمد راضي: "المجموعة المهاجمة كانت مسلحة بشكل كامل، والوضع على متن السفينة أصبح خارج السيطرة، في ظل تعنت واضح من الشركة المالكة التي ترفض الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، رغم مطالبهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن الطاقم".

واختتمت: "لم نجد أي استجابة فعالة حتى الآن، وجميع الأسر تناشد الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفوري من أجل إنقاذ الطاقم وإعادة زوجي وزملائه سالمين إلى أرض الوطن".