لإنشاء أول مركز متكامل.. محافظ الوادي الجديد تلتقي مدير صندوق مكافحة الإدمان

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال زيارته للمحافظة والوفد المرافق، وذلك لبحث إنشاء أول مركز متكامل لعلاج الإدمان وتقديم خدمات التوعية والكشف المبكر بالمجان لأبناء المحافظة.

وأوضحت المحافظ أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، معربة عن خالص شكرها وتقديرها لجهود الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وتكثيف الأنشطة التوعوية لرفع الوعي بخطورة تعاطي المخدرات.

في سياق متصل، تفقدت المحافظ ومدير الصندوق أحد المباني غير المستغلة المزمع تخصيصها لإنشاء المركز؛ لبحث إمكانية استخدامه مقرًا لفرع الصندوق، بهدف توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المحافظة مجاناً وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، وأيضا كمركز إقليمي لتدريب وإعداد القيادات التطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية لرفع الوعي بخطورة تعاطي المخدرات.