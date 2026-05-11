قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير التعليم: التعامل بحزم مع أي مخالفات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، أن الوزارة استعدت لامتحانات الثانوية العامة بشكل منظم ودقيق، مع إصدار تعليمات واضحة لجميع المسؤولين عن اللجان بضرورة التعامل بهدوء مع الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة التي تساعدهم على التركيز وأداء الامتحانات في بيئة مستقرة.

وشدد الوزير على أنه سيتم التعامل بحزم كامل مع أي مخالفات أو تجاوزات داخل لجان الامتحانات، مؤكدًا وجود إجراءات فورية وحاسمة ضد أي خروج عن القواعد المنظمة، دون أي تهاون، قائلاً: “أي شخص يخطئ سيتم اتخاذ إجراء فوري ضده دون تردد”.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الثانوية العامة، أوضح الوزير أن النظام الحالي يعتمد على “فرصة واحدة تحدد مصير الطالب”، وهو ما وصفه بأنه أمر غير طبيعي، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا المصرية الجديد جاء بهدف إنهاء فكرة الفرصة الواحدة، ومنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين مستوياتهم التعليمية.

وأضاف أن من غير المنطقي أن يتحدد مستقبل الطالب بسبب نصف درجة أو خطأ في امتحان واحد، لذلك يتيح نظام البكالوريا أكثر من محاولة لدخول الامتحانات وتحسين النتائج، بما يتوافق مع النظم التعليمية العالمية.

وأشار إلى أن نحو 65% من الطلاب الذين أُتيحت لهم حرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا، فضلوا الالتحاق بنظام البكالوريا، وهو ما يعكس توافقه مع المعايير الدولية الحديثة.

وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصرية تم تصميمه وفقًا للنظم التعليمية العالمية، بعد إجراء دراسات موسعة أثبتت أن أغلب دول العالم لا تعتمد على امتحان واحد حاسم لتحديد مستقبل الطلاب الجامعي.

وأوضح أن الدفعة الحالية ستستمر بنظام الثانوية العامة القائم، بينما سيشهد العام المقبل توسعًا أكبر في تطبيق نظام البكالوريا، معربًا عن أمله في أن تمر امتحانات الثانوية العامة هذا العام في أجواء هادئة ومستقرة.

كما شدد الوزير على أهمية التعليم الفني، مؤكدًا أنه يمثل مستقبل التنمية ليس في مصر فقط، بل في مختلف دول العالم، التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التعليم الفني والتطبيقي باعتباره ركيزة أساسية لسوق العمل والتنمية الاقتصادية.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الطلاب تجاوزات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

ايمن الرمادي

رسالة مؤثرة من أيمن الرمادي لجماهير الزمالك واللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية

شوبير

أحمد شوبير: الغموض يحيط بمنصب مدير الكرة في الأهلي

بيراميدز

بيراميدز يواصل كتابة التاريخ.. كأس مصر 2026 يضيف بطولة جديدة لخزائن النادي

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد