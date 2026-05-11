وزير التعليم: 600 ألف طالب من أصل 800 ألف قد خاضوا بالفعل امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تحول جذري في منظومة المرحلة الثانوية، مؤكداً أن طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون حالياً علوم البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة رقمية متطورة تطابق المعايير التعليمية المعمول بها في دولة اليابان.

وأوضح الوزير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن المنهج المطبق معتمد بالكامل من جامعة "هيروشيما"، حيث سيحصل الطلاب الناجحون على شهادة معتمدة من الجامعة تفتح لهم آفاق العمل كمبرمجين محترفين، مشيراً إلى أن 600 ألف طالب من أصل 800 ألف قد خاضوا بالفعل امتحانات هذه المادة في الفصل الدراسي الأول، بهدف إكسابهم مهارات التفكير المنطقي وترتيب الأمور التي تطلبها التكنولوجيا الحديثة.