صعب تطبيقه.. برلمانية تعلق على مقترح إلغاء مكاتب التنسيق

علقت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، على مقترح إلغاء مكاتب التنسيق، قائلة:" من المقترحات التي يصعب تطبيقها في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن النظام القائم مرتبط ببنية تعليمية واستقرار تنظيمي لا يمكن المساس به بشكل مفاجئ.



مكاتب التنسيق ليس لها علاقة بظاهرة الغش في الثانوية

وقالت" مختار" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إن ربط إلغاء التنسيق بمواجهة ظاهرة الغش في الثانوية العامة “غير دقيق”، موضحة أن الغش في الأساس يحدث داخل بعض اللجان والمدارس، وبالتالي فإن الحلول يجب أن تتجه نحو الرقابة والانضباط داخل الامتحانات وليس تغيير منظومة القبول الجامعي.

لا يمكن مواجهة الغش بقرارات هيكلية

وأضافت عضو البرلمان أن إعداد الطالب منذ المراحل الأولى يجب أن يرتكز على بناء الوعي والانضباط الأخلاقي، قائلة: “لا يمكن مواجهة الغش بقرارات هيكلية في التعليم العالي، بينما المشكلة تبدأ من سلوكيات داخل المدارس نفسها”.

وشددت على أن استقرار أنظمة التعليم “أمر ضروري ووجوبي” لضمان عدم حدوث ارتباك في مستقبل الطلاب، لافتة إلى أن العديد من النماذج الناجحة علميًا خرجت من نظام الثانوية العامة التقليدي دون الحاجة لإلغاء مكاتب التنسيق.

رئيس تعليم الشيوخ" يقترح إلغاء مكتب التنسيق للقضاء على الغش بالثانوية

جاء ذلك بعد أن قدم الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي،خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن تتضمن إلغاء مكتب التنسيق، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة بالمدارس، بهدف القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة.