رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن المصانع التي تم تفقدها اليوم حققت طفرة كبيرة جدًا في الإنتاج خلال السنوات الماضية.

وأضاف مدبولي - في مؤتمر صحفي اليوم /الاثنين/ عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات و6 أكتوبر - "أنه قام بجولة في 7 مصانع مختلفة في محافظتي المنوفية والجيزة، منهم مصنعان جديدان بالكامل و5 مصانع حدثت بها توسعات في خطوط الإنتاج".

وتابع "أن تلك المصانع أصبحت قلاعًا صناعية تشمل صناعات مختلفة كالمياه الغازية، والكابلات الكهربائية، ومنتجات الحديد، وصناعة المنظفات والمنتجات الغذائية".

وأشار إلى أن كل هذه المشروعات تدعو للتفاؤل، وتبرهن أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها بصورة كبيرة جدًا على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أن برنامجي دعم الصناعة ودعم التصدير كان لهما أهمية كبيرة جدًا، منوهًا بأن المصانع التي تم تفقدها، اليوم، عرضت خطط التوسعات حتى عام 2030.