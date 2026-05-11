محمد قماح ومروان يونس يجتمعان في دويتو جديد بعنوان "عجزت"

يستعد الفنان محمد قماح لطرح تعاون غنائي جديد يجمعه بالفنان مروان يونس، من خلال دويتو يحمل اسم «عجزت»، في تجربة فنية مختلفة ينتظرها الجمهور خلال الفترة المقبلة.



الأغنية تأتي بكلمات مروان يونس، بينما يتولى محمد قماح ألحان وتوزيع العمل، في تعاون يعكس حالة من التناغم الفني بين الطرفين، ويقدم رؤية موسيقية تحمل طابعًا عصريًا ومختلفًا عن الأعمال التقليدية المتداولة حاليًا.

ويحمل دويتو «عجزت» عددًا من المفاجآت على مستوى الفكرة والتقديم الموسيقي، حيث يعتمد العمل على معالجة فنية جديدة تجمع بين الإحساس والكلمة والإيقاع الحديث، في إطار يسعى للوصول إلى جمهور واسع من مختلف الفئات العمرية، كما أنها أغنية صيفية تحمل طابع البهجة وتحمل مفاجئات كثيرة بفكرة جديدة ومختلفة لمروان يونس وغناء قماح.

الأغنية تم الانتهاء من جزء كبير من التحضيرات الخاصة بها، تمهيدًا لطرحها عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور صدورها.

ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة في مسيرة محمد قماح الفنية، خاصة مع حرصه المستمر على تقديم أعمال تحمل أفكارًا موسيقية متجددة، بينما يمثل العمل تجربة مميزة لمروان يونس الذي يواصل حضوره الفني اللافت من خلال مشاركات متنوعة تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

ومن المنتظر أن يشهد العمل حالة من التفاعل الكبير، خاصة مع اعتماد الدويتو على فكرة جديدة ومختلفة تحمل الكثير من التفاصيل والمفاجآت التي تم التحفظ عليها لحين موعد الطرح الرسمي.