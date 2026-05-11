سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفيدرالية السبت المقبل

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتعويض خسارة الذهاب والتتويج باللقب القاري.

سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية



وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، ما يجعل مواجهة العودة حاسمة في مشوار الفريق نحو استعادة البطولة الأفريقية، حيث طالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز أمام الجماهير.

وتتمثل فرص الزمالك في التتويج بالكونفدرالية في سيناريوهين، الأول تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، وهي النتيجة التي ستقود المباراة إلى ركلات الترجيح، وفي حال تفوق الأبيض خلالها سيتوج باللقب. أما السيناريو الثاني فيتمثل في الفوز بفارق هدفين أو أكثر، وهو ما يمنح الزمالك البطولة مباشرة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي سياق متصل، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من الجابون لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه كل من بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى تانجوي باتريس ميبيامي مهام الحكم الرابع.

كما قرر «كاف» تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، وتعاونه ماريا ريفيت من موريشيوس، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج كمساعدي فيديو، فيما يتولى الجيبوتي محمد مؤمن علي مهمة مراقب المباراة، والموريتاني لمغيفري بوشعاب مراقبًا للحكام.