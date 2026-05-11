أسعار البنزين والسولار اليوم 11 مايو 2026 .. استقرار الوقود بمصر

أسعار البنزين والسولار .. شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الاثنين 11 مايو 2026 حالة من الاستقرار داخل محطات الوقود، بالتزامن مع استمرار متابعة المواطنين لتحركات أسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها المحتملة على السوق المحلية، خاصة في ظل التوترات المتواصلة بمنطقة الشرق الأوسط والتطورات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، والتي تنعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط عالميًا، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة أسعار الوقود بشكل يومي لمعرفة أي تغييرات جديدة قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين اليوم الاثنين 11 مايو 2026 في مصر

استمرت أسعار البنزين المعلنة داخل محطات الوقود دون تسجيل أي زيادات أو تخفيضات جديدة، وذلك بعد آخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي أقرت تعديل الأسعار خلال شهر مارس الماضي، متأثرة بارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى جانب تغيرات سعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل.

وسجل سعر لتر البنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر، فيما بلغ سعر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيهًا للتر، بينما وصل سعر لتر البنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيهًا للتر، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسعار داخل الأسواق المحلية.

استقرار أسعار السولار بمحطات الوقود

واصل سعر السولار استقراره داخل مختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية دون أي تحريك جديد، وهو ما يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين وقطاعات النقل والخدمات، باعتبار السولار من أهم أنواع الوقود المستخدمة في وسائل النقل الثقيل والعديد من الأنشطة التجارية والخدمية.

ويأتي استمرار استقرار أسعار السولار والبنزين في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات عالمية قد تؤثر على تكلفة الطاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم 11 مايو 2026

وفي السياق ذاته، حافظت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية على مستوياتها الأخيرة دون أي تغييرات جديدة، حيث سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم نحو 275 جنيهًا، بينما بلغت الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم نحو 550 جنيهًا.

ويتابع المواطنون أسعار البوتاجاز بصورة مستمرة، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الأسر المصرية والمحال التجارية عليه في الاستخدامات اليومية، سواء للأغراض المنزلية أو التجارية.

أسعار الغاز الطبيعي للسيارات اليوم

كما استقرت أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات داخل محطات التموين المختلفة، إذ تراوح سعر المتر المكعب من الغاز بين 10 و13 جنيهًا بحسب نوع الاستخدام ونظام التموين.

ويشهد الغاز الطبيعي اهتمامًا متزايدًا من أصحاب السيارات خلال الفترة الأخيرة، باعتباره بديلًا اقتصاديًا مقارنة بالوقود التقليدي، خاصة مع توجه عدد من المواطنين إلى تقليل تكاليف التشغيل اليومية في ظل تغيرات أسعار الطاقة.

زيادة معدلات البحث عن أسعار البنزين اليوم

وتواصل أسعار البنزين والسولار تصدر معدلات البحث عبر منصات البحث المختلفة، مع اهتمام المواطنين بمتابعة أي مستجدات تتعلق بأسعار الوقود والطاقة داخل السوق المصرية، خصوصًا مع استمرار المتغيرات العالمية المؤثرة على قطاع النفط والطاقة.

ويترقب الشارع المصري أي قرارات جديدة قد تصدر عن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الاجتماعات المقبلة، في ظلّ ارتباط أسعار الوقود بعدة عوامل من بينها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف النقل والتشغيل.