محمد كيلاني يعلن عودته للغناء ويحتفل بطرح كليب “يفك النحس”

طرح المطرب محمد كيلاني اليوم رسميًا أغنيته الجديدة «يفك النحس» برفقة فيديو كليب استعراضي مبهج ومليء بالطاقة.

يشارك في الكليب 11 نجمًا بارزًا هم: أحمد فهمي، هشام ماجد، شيكو، عمرو يوسف، إسعاد يونس، أحمد السعدني، أكرم حسني، محمود العسيلي، بيومي فؤاد، جيسيكا حسام الدين، وأمير مرتضى منصور.

ويتميز الكليب برقصة خاصة يؤديها محمد كيلاني مع كل نجم على أنغام الأغنية، في مشاهد عفوية وممتعة تعكس طاقة إيجابية وروح احتفالية.

تفاصيل الأغنية:

• كلمات: محمد مصطفى ملك

• ألحان: محمود أنور

• توزيع: عمرو الخضري

• ميكس وماستر: المهندس هاني محروس

• توزيع ديجتال: Viral Wave

بهذا العمل، تكتمل عودة محمد كيلاني الغنائية بشكل قوي ومميز، حيث نجح في جمع نخبة من النجوم في كليب يناسب مختلف الأذواق والأجيال.