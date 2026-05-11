سأعود أسرع مما تعتقدون.. إليسا تتعرض لكسر في قدمها

أعلنت الفنانة إليسا، عن تعرض قدمها اليمنى لكسر، وذلك من خلال صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

وعلقت إليسا، على صورتها قائلة: «قد تكون قدمي في استراحة، لكنني بالتأكيد لست كذلك! سأعود إلى المسار الصحيح أسرع مما تعتقدون! حتى ذلك الحين، أرسل لكم الكثير من الحب من المكتب».

إليسا

أغاني إليسا

وكان أحدث أغاني، إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر 2025.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".