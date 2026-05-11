مواصفات أحدث سيارات كاديلاك العالمية

تشهد الأسواق طرح أحدث جيل من سيارات كاديلاك متعددة الاستخدامات، مع تركيز واضح على الطرازات الكهربائية التي تمثل محور استراتيجية العلامة عالميًا في التحول نحو التنقل المستدام.

تضم المحفظة الجديدة سيارات كهربائية بالكامل بفئات مدمجة ومتوسطة وكبيرة، إلى جانب طراز رياضي كبير الحجم يعمل بمحرك تقليدي. وتعتمد الطرازات الكهربائية على بطاريات متطورة توفر مدى قيادة يصل في بعض الفئات إلى نحو 740 كيلومتراً وفق التقديرات المعلنة، مع قدرات تسارع قوية وأنظمة دفع متقدمة تعزز كفاءة الأداء.

وتتميز السيارات بمقصورات رقمية متكاملة تضم شاشات عرض بانورامية عالية الدقة، وأنظمة معلومات وترفيه متصلة تدعم التحديثات البرمجية عن بُعد، إضافة إلى تقنيات مساعدة قيادة متطورة تشمل أنظمة تثبيت السرعة التفاعلي، والرؤية الليلية، والتنبيه من التصادم، ونظام مراقبة السائق المبتدئ.

كما تعتمد بعض الطرازات على نظام تعليق هوائي متكيف مع تحكم مغناطيسي لتحسين الثبات والراحة، إلى جانب تصميمات خارجية تعكس هوية العلامة الجريئة بخطوط انسيابية وإضاءة أمامية وخلفية متطورة بتقنية LED.

وتجسد هذه الطرازات توجه كاديلاك العالمي نحو الدمج بين الفخامة والتكنولوجيا والأداء الكهربائي المتقدم، في إطار رؤية تستهدف مستقبلًا منخفض الانبعاثات وأكثر اعتمادًا على الحلول الذكية في عالم السيارات.