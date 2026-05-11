التعليم تطلق تجربة للثقافة المالية لطلاب الثانوية بالتعاون مع منصة يابانية

أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير استعرض رؤية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية، تتضمن تعزيز التعاون مع اليابان وتوسيع الاستفادة من تجربتها في بناء مهارات الطلاب.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سيتم تدريس مادة «نشاط الثقافة المالية» لطلاب الصف الثاني الثانوي عبر منصة يابانية متخصصة، كأحد الأنشطة غير الخاضعة للنجاح والرسوب.

تدريبهم عمليًا على مفاهيم الاستثمار

وتايع أن الطلاب الناجحين في التقييم سيُتاح لهم فتح محفظة استثمارية بقيمة 500 جنيه في البورصة، بهدف تدريبهم عمليًا على مفاهيم الاستثمار والتعاملات المالية الحديثة.