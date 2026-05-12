اليوم مرافعة الدفاع في محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول الإرهابية

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، المتهمون من الأولي وحتى الخامس تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، وانضمام المتهم السادس لتلك الجماعة الإرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بخلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابية.

وأضافت التحقيقات استخدام المتهمين موقعا على شبكة التواصل بغرض الترويج ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل.