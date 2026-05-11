إسرائيل ترفض فرض عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن رد الفعل داخل إسرائيل على القرار الأوروبي الأخير الذي تضمن فرض عقوبات جديدة على المستوطنين، جاء سريعاً عقب حيث خرج وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر معترضاً ورافضاً للقرار.

ووصف شاعر القرار بأنه "غير أخلاقي"، معتبراً أن فيه مساواة بين قادة حركة حماس والإسرائيليين الذين قال إن لديهم "حقاً تاريخياً" في إقامة دولتهم.

وأضافت المراسلة في مداخلة مع الإعلامي أحمد بصيلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تنظر إلى القرار باعتباره محاولة لتمرير مواقف سياسية تحت غطاء القرارات الدولية.

وأوضحت أبو شمسية أن القرار كان قد جُمّد سابقاً بعد استخدام المجر لحق النقض "الفيتو"، إلا أن التغيرات السياسية الأخيرة هناك، بما في ذلك تغيير رئاسة الوزراء، ساهمت في تحول الموقف الأوروبي.

وأشارت إلى أن القرار شمل 7 من المستوطنين والمؤسسات الاستيطانية، من بينها "نحالا" و"أمانا" و"مؤسسة حراسة يهودا والسامرة"، إلى جانب شخصيات بارزة في قيادة الاستيطان بالضفة الغربية.

وتابعت أن المؤسسات المذكورة تنشط في دعم الاستيطان غير الشرعي وفق القانون الدولي، بل إن بعض أنشطتها تُعد غير قانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته.

ولفتت إلى أن مؤسسة "نحالا" تدعم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تركز "أمانا" على مشاريع استيطانية في النقب والمناطق البدوية والرعوية، مؤكدة أن إسرائيل تواصل دعم التوسع الاستيطاني رغم الانتقادات والقرارات الدولية، وسط استعدادات لمسيرات داعمة للاستيطان في القدس خلال الأيام المقبلة.