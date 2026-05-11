مقاطع فيديو مثيرة .. قرار عاجل في ابتزاز مدير نادٍ رياضي بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بابتزاز مدير تنفيذي بأحد الأندية الرياضية ووكيل لاعبين شهير، وتهديده بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة مقابل مبالغ مالية.

وكانت النيابة قد أمرت بسرعة استكمال تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين الثلاثة، لفحصها وبيان محتواها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات بلاغًا من مدير تنفيذي بأحد الأندية بالقاهرة، أفاد فيه بتعرضه لتهديد من أشخاص بنشر مواد خاصة تتعلق به وبأسرته، حال عدم دفع مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 متهمين، من بينهم سائق، وتبين استعانتهم بأشخاص آخرين في تنفيذ التهديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.