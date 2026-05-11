أحمد جابر : الاعتماد على الطاقة الشمسية بالمصانع نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب أحمد جابر عضو مجلس النواب أن توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيدًا بمبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن المصانع وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، موضحًا أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري داخل الأسواق المحلية والخارجية.

دعم الاقتصاد الوطني وتقليل أعباء الطاقة على المصانع

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تتحرك بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن التوسع في الطاقة النظيفة لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية تفرضها المتغيرات العالمية.

وأشار النائب أحمد جابر إلى أن استهداف تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح آلاف المصانع سيوفر وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، كما سيساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.

وشدد على أهمية تقديم تسهيلات تمويلية وحوافز تشجيعية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة إقليميًا في مجال الطاقة النظيفة والصناعة الخضراء.