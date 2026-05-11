الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إصابة 4 فتيات في انقلاب تروسيكل بجرجا

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق نجع درويش التابع لمجلس قروي البربا بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مؤسفًا، بعدما انقلب تروسيكل كان يقل عددًا من الفتيات، ما أسفر عن إصابة 4 منهن بإصابات متفرقة، وسط حالة من القلق بين الأهالي عقب وقوع الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق المشار إليه، ووجود مصابات في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين إصابة أربع فتيات جميعهن من قرية الرقاقنة التابعة لمركز جرجا، بإصابات تنوعت بين الكدمات والسحجات واشتباة الكسور.

وأسفر الحادث عن إصابة فتاة بكدمة شديدة بالعين اليسرى وسحجات بالجبهة، فيما أُصيبت أخرى باشتباه كسر بالذراع الأيسر، إلى جانب إصابة فتاتين أخريين بسحجات وإصابات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابات إلى مستشفى جرجا العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

