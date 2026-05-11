أزمة داخل الموساد .. اتهامات أخلاقية تطال المرشح لرئاسة الجهاز

شن رئيس الموساد، ديدي بارنيا، هجوما لاذعا على خليفته المُعيّن، رومان جوفمان، في رسالةٍ موجهة إلى قضاة المحكمة العليا، ومُرسلة إلى المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا.

وفي الرسالة، التي نشرتها قناة i24news كاملةً، أوضح بارنيا أسباب عدم أهلية جوفمان لتولي المنصب الذي خصّصه له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكتب: "إن الشخص الذي تصرف بالطريقة الموصوفة في قضية المراهق المكيس غير مؤهلٍ لمنصب رئيس الموساد، ومن المرجح أن يُعرض موظفيه للخطر، ولا يستوفي معايير النزاهة الأخلاقية المطلوبة لهذا المنصب، وإذا كان يعتقد أنّه بالتحايل على الإجراءات والأعراف يُمكنه تعزيز أمن الدولة، فإنّ هذا النمط قد يتطوّر إلى خطرٍ جسيمٍ على منصبه كرئيسٍ للموساد.