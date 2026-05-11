الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مايو الحزين يضرب الوسط الفني.. رحيل سهير زكي وهاني شاكر وعبد الرحمن أبوزهرة في شهر واحد

عبد الفتاح تركي

حالة من الحزن ضربت الوسط الفني المصري خلال شهر مايو 2026؛ بعد رحيل عدد من أبرز نجوم الفن الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ السينما والغناء والدراما المصرية، وسط تفاعل واسع من الجمهور والفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

الفنان هاني شاكر والفنانة سهير زكي تصدّرا قوائم البحث خلال الأيام الماضية؛ بعد إعلان وفاتهما عقب مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، بالإضافة إلى وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة مساء اليوم بعد دخوله العناية المركزة خلال الفترة الأخيرة.

وفاة هاني شاكر تثير صدمة واسعة

شهد الوسط الفني حالة من الصدمة؛ بعد إعلان وفاة الفنان هاني شاكر، الملقب بـ”أمير الغناء العربي”، عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، وذلك أثناء تلقيه العلاج في العاصمة الفرنسية باريس. 

هاني شاكر أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، قدم خلال مسيرته الفنية مئات الأغاني التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما ارتبط اسمه بعدد كبير من الأعمال الغنائية التي شكلت جزءًا مهمًا من ذاكرة الجمهور العربي على مدار سنوات طويلة.

وشهدت مراسم عزاء وجنازة الفنان الراحل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الوسط الفني بعد رحيله.

وفاة سهير زكي

كما خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني خلال الفترة الماضية من مشكلات صحية متعلقة بالرئة وصعوبة في التنفس، إلى جانب تعرضها لجفاف شديد أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

سهير زكي واحدة من أشهر نجمات الرقص المصري، حيث حققت شهرة واسعة خلال سنوات طويلة، وشاركت في أكثر من 50 فيلمًا سينمائيًا، كما عرفت بأسلوبها الفني المختلف الذي جعلها من أبرز الأسماء في مجالها.

وأثار خبر وفاتها حالة واسعة من الحزن بين جمهورها وعدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على نعيها واستعادة ذكرياتهم معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

 

وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

في الوقت الذي ودع فيه الوسط الفني عددًا من نجومه؛ تصدرت وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة محركات البحث، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ومحبيه الذين اعتبروا رحيله خسارة كبيرة للفن المصري والعربي، بعد أن ترك تراثًا ضخمًا من الأعمال الفنية الجيدة. 

 

مايو 2026 يتحول إلى شهر حزين في الوسط الفني

عدد من المتابعين والفنانين وصفوا شهر مايو 2026 بأنه من أكثر الفترات حزنًا على الوسط الفني المصري، بعدما شهد رحيل أسماء بارزة تركت تأثيرًا كبيرًا في تاريخ الفن العربي.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة لاستعادة أبرز أعمال الفنانين الراحلين، حيث أعاد الجمهور تداول الأغاني والمشاهد والأعمال الفنية التي قدمها كل من هاني شاكر وسهير زكي وعبدالرحمن أبو زهرة، مع رسائل نعي مؤثرة من نجوم الفن والجمهور.

ويظل رحيل النجوم الكبار، من أكثر الأحداث التي تترك أثرًا واسعًا لدى الجمهور، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء ارتبطت بذكريات فنية ممتدة عبر أجيال مختلفة، وهو ما حدث مع الفنان هاني شاكر والفنانة سهير زكي والفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة. 

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
