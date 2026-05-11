رحيل عبد الرحمن أبو زهرة| رشوان توفيق باكيا: حياته كانت مكرسة للفن

نعى الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، معبرًا عن حزنه الشديد، قائلًا إن الموقف صعب عليه للغاية، موضحًا أن الراحل كان بالنسبة له أخ وصديق وزميل وأستاذ.

وأكد رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان يتمتع بقدرات فنية كبيرة وعالمية، وأن حياته كلها كانت مكرسة للفن فقط، باكيًا على الهواء، قائلًا: "كان قريب مني دائمًا، خاصة في الفترات الصعبة، مكانش بيسبني أبدًا".

وأضاف رشوان توفيق أنه كان يتواصل معه يوميًا، وكان يعتبره "صديقه الوحيد"، مشيرًا إلى أن علاقتهما ممتدة منذ عام 1955، وأنهما تربيا معًا ولم يفترقا طوال هذه السنوات.

وأوضح أنه كان يمر عليه باستمرار في الأزمات، وكان دائم الاتصال به، مشيرًا إلى أنه بعد وفاة زوجته كان بجانبه في بيته ولم يتركه.

ووجه رشوان توفيق العزاء لأسرته، قائلًا إنه تحدث مع ابنه الدكتور أحمد، والذي أبلغه أن الزيارات كانت ممنوعة، ولم يكن يتمكن أحد من زيارته في الفترة الأخيرة.

وأكد أن الراحل عبد الرحمن أبو زهرة أعطى حياته بالكامل للفن ولأبنائه، داعيًا له بالرحمة: "بإذن الله في أعلى عليين، وخسرنا خسارة كبيرة جدًا".

ونوه رشوان توفيق بأنه لولا مرضه؛ لكان في وداع عبد الرحمن أبو زهرة مع أسرته، مؤكدًا أن علاقتهما كانت علاقة روح واحدة لا تنفصل، وأنه يحتاج الآن إلى الدعاء له.