فقدنا قامة فنية كبيرة .. عمرو الليثي ناعيا عبد الرحمن أبو زهرة

بخالص الحزن والآسي نعى الإعلامي عمرو الليثي الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة والذي وافته المنية اليوم الاثنين 11 مايو ، ورحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية حافلة ، أثرى خلالها الشاشة والمسرح والإذاعة بأعمال خالدة ، متوجها بخالص العزاء الي أسرة الفن المصري وأهله ومحبيه وداعياً الله ان يرحمه وان يسكنه فسيح جناته.

واضاف الليثي، فقدنا قامة فنية كبيرة وفنان رائع قدم اعمال فنية ستظل خالدة في تاريخ السينما والمسرح والتليفزيون ، ورحلة فنية استثنائية جمع فيها بين الأداء المسرحي الرصين والدراما التلفزيونية والسينما والدوبلاج ، وإسهاماته الفنية ورصانة أدائه وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة بعمق وصدق.

كما تميز الراحل بصوته المميز الذي جعله أحد أهم رواد الدوبلاج في العالم العربي، حيث ارتبط صوته بذاكرة أجيال كاملة

سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون"