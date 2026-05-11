عمرو يوسف ناعيا عبد الرحمن أبو زهرة: فنان عظيم سيظل باقيا بأعماله

نعى الفنان عمرو يوسف الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب عمرو يوسف عبر “إنستجرام”: "‏فنان عظيم سيظل باقيا بأعماله، رحم الله الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، اللهم اغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

وأعلن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، وفاة والده اليوم الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. صعدت روحه الطاهرة إلى السماء .. مات من علمني أن الدين معاملة وليس مظاهر فقط، من علمني أن قول كلمة الحق سيف على الرقبة مهما كانت العواقب، أن الشرف والأمانة والصدق والاجتهاد هما سمات الإنسان الشريف مهما كانت التحديات ومهما كان الزمن ضده".

وأضاف: «مات الفنان المناضل من أجل القيمة والأخلاق، عاش حياته كلها يُعلي من القيم الإنسانية العظيمة في كل أعماله الفنية، مات من علمني أن الرجل والفنان هو كلمة وموقف، مات الأب والضهر والسند والمعلم والقدوة.. ادعوله بالمغفرة».