وضع مؤقت بسبب المخالفات.. متى تنتهي أزمة العدادات الكودية؟

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة العدادات الكودية، مؤكدا أن هناك سرقات للكهرباء من قبل المباني المخالفة، والإجراء القانوني لها هو إزالة العقار وعدم توصيل المرافق له.

العمل بالعدادت الكودية بصورة مؤقتة

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، تقديرًا من الحكومة تقرر العمل بالعدادت الكودية بصورة مؤقتة لحين تقنين الوضع مع المخالفات، وبعدها يطبق عليه الدعم الذي يستفيد منه المواطن الملتزم.



سرقات للكهرباء والتعامل مع المخالفين

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "طول ما الوضع مخالف؛ من حقي كدولة آخد مستحقاتي، لأن عندنا حجم هائل من الاستثمارات، عايزين نكبَّر الشبكة، ونغطي احتياجات البلد، وكل ما المواطن يسرَّع في الإجراءات؛ بينتهي الوضع المؤقت".

لعدم تحميل المواطن اعباء إضافية.. النائب أمير الجزار: العدادات الكودية بمثابة قنبلة موقوتة

أكد النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب، أن العدادات الكودية باتت تمثل “قنبلة موقوتة” في ظل الزيادات الكبيرة في فواتير الاستهلاك، مشيراً إلى أن بعض المواطنين الذين كان متوسط استهلاكهم الشهري يتراوح بين 200 و300 جنيه، أصبحوا يواجهون فواتير تصل إلى نحو 1000 جنيه، بالإضافة إلى تراكم المتأخرات.

وقال أمير الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، أن رئيس الوزراء شدد على أن التعامل مع المباني المخالفة يجب أن يكون وفق الأطر القانونية، لافتاً إلى أنه في حال كون المباني مخالفة فلا يتم توصيل العدادات من الأساس، حتى لا يتم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير منضبطة.

نظام الشرائح المعتمد

وأضاف أن المواطنين الذين حصلوا على نموذج (8) للتصالح واستكملوا الإجراءات القانونية، يجب أن يتم توصيل العدادات لهم بشكل رسمي، على أن تتم المحاسبة وفق نظام الشرائح المعتمد.

العدادات الكودية .. برلمانية : يجب عدم تحميل المواطنين أخطاء تأخر قانون التصالح



أكدت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب، أن حدوث مخالفات البناء في البداية، كان يتم دفع تكلفة الكهرباء عن طريق العدادات الكودية وتقنين الوضع، مشيرة إلى أنه لم يحدث زيادة أسعار الكيلو وات، وسيتم الحساب على إستهلاك العداد.

وقالت صافيناز طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة قامت بعمل عدادات كودية للمخالفين، وحتى الأن لم يتم الأإنتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة لمن تقدم للتصالح وتقنين الوضع.

عدم تحميله ضغوط إضافية

وتابع أنه كنت أرى أنه لا بد من عدم تحميل المواطن أخطاء عدم الوصول لحلول حول قانون التصالح، خاصة أنه لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطن وعدم تحميله ضغوط إضافية.