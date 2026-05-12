صبيحة: الإصابة حرمتني من اللعب للزمالك.. ومكافأة لقاء الأهلي الأكبر في إنبي



كشف أحمد صبيحة ، لاعب نادي إنبي، عن كواليس مفاوضات قطبي الكرة المصرية معه خلال بداياته، مؤكدًا أن الإصابة حرمته من إتمام انتقاله إلى الزمالك رغم وجود مفاوضات جادة، كما أشار إلى أن الأهلي دخل أيضًا في محادثات لضمه قبل أن تتوقف الصفقة.



وقال صبيحة، خلال ظهوره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، إن سيد عبدالحفيظ رفض ضمه للنادي الأهلي، بسبب قصر قامته، موضحًا أن المدربين دائمًا ما يصفونه بالجندي المجهول داخل الملعب بسبب الأدوار التكتيكية التي ينفذها خلال المباريات.

وأضاف لاعب إنبي أن حمزة الجمل يولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب النفسي للاعبين، وهو ما ساهم في تحسين أداء الفريق، بالموسم الحالي.

كما كشف أن أيمن الشريعي، رئيس النادي البترولي، رصد مكافآت خاصة لمواجهة الأهلي، مؤكدًا أنها جاءت أكبر من مكافآت مباراتي بيراميدز والزمالك.