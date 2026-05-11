لو وافقت تبقى كارثة | إعلامي ينبّه الأهلي لأزمة صادمة بسبب إمام عاشور

علق أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، على التصريحات الأخيرة الصادرة عن آدم وطني وكيل اللاعب إمام عاشور، بشأن مستقبل اللاعب مع النادي الأهلي.

وتساءل أحمد حسن عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، في بداية تعليقه: “تصريحات آدم وطني.. هل احترافية أم كيدية؟ وهل تعمل لصالح اللاعب أم ضده؟”، معبرًا عن استغرابه من توقيت التصريحات.

وأوضح أن وكيل إمام عاشور خرج بتصريحات وصفها بالغريبة في توقيت غير مناسب، بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي في نهاية الموسم، معتبرًا أنها “غير احترافية” وقد تحمل طابعًا كيديًا.

وأشار إلى أن النادي الأهلي لا يزال لديه أمل في التتويج ببطولة الدوري، ويستعد لمباراة حاسمة أمام المصري خلال أيام، قد تحسم اللقب أو تؤثر على موقف الفريق في جدول الترتيب، سواء بالتأهل لدوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا كاملًا من جميع لاعبي الأهلي ومن يمثلهم، من أجل مصلحة الفريق، لافتًا إلى أن أي تصريحات في هذا التوقيت قد تؤثر على حالة الاستقرار داخل الفريق.

وأضاف أنه في حال صدور هذه التصريحات دون الرجوع إلى اللاعب فـ“تلك كارثة”، أما إذا تمت بموافقته فـ“الكارثة أكبر”، على حد تعبيره.

كما أشار إلى اقتراب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم عقب انتهاء الدوري، مؤكدًا أهمية تركيز اللاعبين، ومن بينهم إمام عاشور، من أجل الظهور بشكل مميز في البطولة، التي تمثل فرصة مهمة لظهور اللاعبين أمام الأندية العالمية.

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أن الأولى في هذه المرحلة دعم اللاعب والتركيز في التدريبات والمباريات، بدلًا من الدخول في تصريحات قد تشتت الانتباه، مشيرًا إلى أن ذلك يصب في مصلحة اللاعب وناديه ووكيله على حد سواء.