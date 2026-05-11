بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

شاركت ياسمين حافظ زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، صورا من أخر ظهور لها يجمعها بزوجه ونجلتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت زوجة إمام عاشور ، بالمايوه البوركيني المحتشم باللون الأخضر فى الأبيض ، ونسقت معه بندانه على الرأس.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وقد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف لاعب إمام عاشور من تجديد تعاقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، عبر برنامجه “الناظر”: “على مسؤوليتي الشخصية، إمام عاشور أكد للمسؤولين في النادي الأهلي رغبته في مد وتجديد تعاقده مع الأهلي، وإنه على أتم الاستعداد للتجديد”.

وأضاف شوبير أن اللاعب لا يمانع الاستمرار داخل القلعة الحمراء، في ظل تمسك النادي بخدماته خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد المستويات التي قدمها مع الفريق.