ثلاثي إنبي يبدأ إجراءات تأشيرة أمريكا بفرمان من حسام حسن

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن ثلاثي فريق إنبي حامد عبد الله وأقطاى عبد الله وعلى محمود بدأو إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تجهيز التأشيرات الخاصة بهم، تحسباً لتواجدهم ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026.

وكشف مصدر خاص لبرنامج ستاد المحور، أن الجهاز الفني للمنتخب طلبا جوازات سفر لاعبي إنبي الثلاثة خلال الساعات الماضية، من أجل بدء إجراءات استخراج التأشيرات الأمريكية مبكراً، في إطار التجهيزات الخاصة بالمنتخب قبل المونديال.

وأوضح المصدر، أن خطوة استخراج التأشيرات لا تعني بشكل نهائي حسم تواجد الثلاثي في القائمة النهائية المشاركة بكأس العالم، لكنها تأتي ضمن حسابات الجهاز الفني الذي يضع اللاعبين ضمن دائرة الاختيارات والمتابعة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تألقهم مع إنبي هذا الموسم.