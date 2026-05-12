ضياء السيد: الزمالك الأقرب للكونفدرالية.. والأهلي يحتاج مهاجما حاسما

أكد ضياء السيد، نجم منتخب مصر السابق، دعمه للنادي الأهلي في اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكيل اللاعبين آدم وطني، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن بعض لاعبي الفريق.

وقال ضياء، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "أنا مع الأهلي في مقاضاة آدم وطني بسبب تصريحاته عن بعض لاعبي الأهلي، ومن بينهم إمام عاشور".

تتويج الزمالك ببطولة الكونفيدرالية

وأضاف: "الزمالك قريب جدًا من التتويج ببطولة الكونفدرالية، خاصة أن مباراة الإياب ستقام على استاد القاهرة وسط جماهيره، واتحاد العاصمة فريق متواضع، والزمالك كان الأفضل بشكل واضح في مباراة الذهاب".

وتابع: "يجب أن يلعب الزمالك برأس حربة صريح، خاصة أن مدافعي اتحاد العاصمة مستواهم متواضع، وأرى أن ناصر منسي هو الأفضل لقيادة هجوم الفريق".

وأشار ضياء السيد إلى أهمية مواجهة الأهلي المقبلة، قائلًا: "أنا ضد حصول لاعبي الأهلي على عدد كبير من الإجازات، وكولر يعلم أهمية مباراة المصري في الدوري، والناس تتحدث عن مباريات بيراميدز وسموحة والزمالك وسيراميكا، لكن المصري فريق قوي وصعب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي يأمل في تعثر أي فريق من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأتمنى أن يتعلم النادي من الدروس الماضية ويتعاقد مع مهاجم قوي وهداف، خاصة أن الفريق عانى من غياب المهاجم المؤثر خلال الفترة الأخيرة".