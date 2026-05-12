رسالة شبانة لمسئولي لأهلي.. لا تهتموا بتصريحات آدم وطني وقاضوه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يجب ألا يتأثر بالتصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وكيل اللاعبين آدم وطني، مطالبًا إدارة القلعة الحمراء باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "على الأهلي ألا يهتز بتلك التصريحات، ويجب على النادي أن يقوم بمقاضاة آدم وطني، لأن ما قاله لا يقل عما فعله مدحت عبد الهادي، فهو يهز الفريق ويحرض اللاعبين على التمرد ضد الأهلي".

تصريحات آدم وطني

وأضاف: "إذا لم يتحرك الأهلي لمقاضاة آدم وطني، فسيكون هناك شيء خاطئ، لأن النادي مطالب بالحفاظ على كبريائه واستقراره".

وتابع: "تصريحات آدم وطني تدينه، ويمكن محاسبته قانونيًا، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع الأهلي حتى عام 2028".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "لدي معلومات عن هذه الشبكة التي تدير الانتقالات في مصر، وفيها تفاصيل كثيرة، لكنني لن أتحدث الآن، وأحذر الأندية والوسط الرياضي لأنهم مقبلون على أزمة بسبب تحكم بعض الأشخاص في اللاعبين وكل شيء".