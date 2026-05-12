في ذكراه.. نجوم جسدوا شخصية إستفان روستي

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان إستيفان روستى الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فارقة فى تاريخ الفن المصرى، خاصة أنه تميز بأداء أدوار الشر والتى كانت سببا فى شهرته.

ولد استيفان روستي لأب نمساوي من البارونات، عاش في فيينا، حيث تعرف والده على أمه في روما وتزوجها، انفصلت الأم عن زوجها بناءً على رغبة أهله واستقرت في مصر.

بداية إستيفان روستي

عاش إستيفان روستى في شبرا، وتخرج في مدرسة الخديوية، وسافر إلى أوروبا مرات عديدة، حيث مارس الكثير من المهن، وفي أوروبا قابل محمد كريم الذي دفعه للعودة إلى مصر، وانضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم فرقة نجيب الريحاني، عمل في أوبريت “العشرة الطيبة”، وقام بالاشتراك مع عزيزة أمير في إخراج فيلم “ليلى” عام 1927، بعد أن اختلفت مع المخرج التركي وداد عرفي، كما أخرج فيلم “صاحب السعادة كشكش بيه" عام 1931.

زوجة استيفان روستى

وفي اليوم الأخير لـ إستيفان روستي، بالحياة، كان جالسا في أحد المقاهي يلعب الطاولة مع أصدقائه بعد مشاهدته العرض الأول لفيلمه "آخر شقاوة"، وأثناء جلوسه شعر بآلام مفاجئة في قلبه، وعلى الفور نقله أصدقاؤه إلى المستشفى اليوناني، وعندما قام الأطباء بفحصه وجدوا انسدادا في شرايين القلب ونصحوا أصدقاءه بضرورة نقله لمنزله القريب من المقهى، ولم تمض سوى ساعة واحدة حتى فارق روستي الحياة.

عند وفاة إستيفان روستي، لم يكن في بيته سوى 7 جنيهات وشيك بمبلغ 150 جنيها كانت الدفعة الأخيرة من فيلمه "حكاية نص الليل"، أما زوجته فقد أصيبت بالجنون بعد أسبوع من رحيله، وتحملت نقابة الممثلين نفقات سفرها لعائلتها بـ "نابولي"، فلم يعد هناك من يرعاها بعد رحيل زوجها الفنان إستيفان روستي.

نجوم قدموا شخصية إستيفان روستى

وقدم عدد من النجوم شخصية إستيفان روستى على الشاشة أو أحد أدواره، ولعل كان آخرهم الفنان محمد سليمان الذى قدم شخصيته فى مسلسل “الضاحك الباكى”.

وقال محمد سليمان فى تصريح لـ “صدى البلد”: “الشخصية صعبة للغاية فى تقديمها، خاصة أن إستيفان روستى كان يقدم أدوارا الشر بسلاسة، ومن هنا تكمن صعوبته”.

كما استطاع الفنان زياد زعتر تقديم أحد أدوار الفنان إستيفان روستى فى فيلم "المليونير"، والذى قدم فيه شخصية “زكى بشكها”، وكان ذلك من خلال مسرحية “سينما مصر”.

وقد أشاد الجمهور بأداء زعتر للشخصية، حيث أكد البعض التشابه بين زعتر والفنان الراحل إستيفان روستى ودقته فى تقديم شخصيته ولزماته.