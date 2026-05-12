لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بأحد الطرق بالجيزة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "سارى التراخيص" وقائده (سائق "له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 6/ الجارى بقصد إختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.