الكلية الإكليريكية بالمعادي تستقبل لقاء "أفراح القيامة" بمشاركة الأنبا باخوم

استقبلت، أمس، الكلية الإكليريكية، بالمعادي، اللقاء السنوي "أفراح القيامة"، الذي تنظمه اللجنة المسكونية للشباب، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأقيم اللقاء تحت شعار "شاهد مشافش حاجة"، بمشاركة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والأب روماني فوزي، عميد الكلية، والأب أوغسطينوس رمزي الفرنسيسكاني، أستاذ الكتاب المقدس بالكلية، وأعضاء اللجنة عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر وهم: الأخ نور بهنان، والأخت إنجي زاهر، والأخت مارجو وجيه، والأخت دميانة نادي.

كذلك، حضر اللقاء القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأخ مدحت فايز، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي مختلف العائلات الكنسية.

بدأ اللقاء بالصلاة والألحان الكنسية، تلاها كلمة الأب روماني مقدمًا نبذة تعريفية عن الكلية الإكليريكية، أعقبها تأمل في بعض الشخصيات الكتابية، والترانيم الروحية.

وتضمن اليوم أيضًا كلمة نيافة الأنبا باخوم بعنوان "على خطى المسيح لنختبر القيامة"، ثم تم توضيح دور اللجنة المسكونية للشباب، وغيرها من الكلمات الأخرى.