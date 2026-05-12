فن وثقافة

في عيد ميلادها.. بليغ حمدي تبنى عفاف راضي وابتعدت عن الساحة لهذا السبب

عفاف راضي
أحمد إبراهيم

تحتفل الفنانة عفاف راضي بعيد ميلادها اليوم، والتى تعد علامة فى تاريخ الغناء العربي حيث قدمت كثير من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا.

ونرصد فيما يلى 10 معلومات عن المطربة عفاف راضي :

1- ولدت 12 مايو عام 1954، وعمها المخرج الكبير الراحل سيد راضي.

2- درست في الكونسر فتوار، وهى في سن 10 سنوات وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز.

3- في أكاديمية الفنون حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه وكان عمرها 18 عامًا.

أعمال عفاف راضى 

4- شاركت عفاف راضي في عدة مسرحيات غنائية منها على فين يا دوسة، آه يا غجر، دنيا البيانولا، الأرملة الطروب.

5- قدمت مسلسل "زمن الحلم الضائع" إخراج وفيق وجدي، وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان "حبي أنا" شاركها بطولته الملحن بليغ حمدي، وللسينما "مولد يا دنيا" بطولة محمود ياسين وعبد المنعم مدبولي ولبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا.

6- قدمت عفاف راضي العديد من الأغاني الرومانسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: هوا ياهوا، مصر هي أمي، سهر الحبايب، والنبي ده حرام، بحلم ببلاد، يهديك يرضيك، ردوا السلام، تعالى جنبي ـ لمين يا قمر، يمكن علي باله، طير يا حمام الدوح، وقالوا راح عشاق الليل، جرحتني عيونه السودة قالي تعالي.

تكريم عفاف راضى 

7- بليغ حمدي وقف معها فى بدايتها، وتبنى صوتها لمدة 5 سنوات.

8- تم تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

9- اتجهت ابنتها الشابة مي كمال، وقدمت مع والدتها دويتو غنائي خلال أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة.

10- ابتعدت عفاف راضي عن الساحة الفنية بسبب مشاكل إنتاجية بعدما أصبح المنتجون يتهافتون على المغنين الشباب ولون مختلف عنها وعن طبيعة غنائها، حسبما قالت.

