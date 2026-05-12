البرقى يستعرض خطط البحر الأحمر الخدمية والتنموية خلال لقائه الدورى مع الصحفيين والإعلاميين

عقد الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، لقاءه الدورى مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وذلك فى إطار سياسة المحافظة القائمة على التواصل المباشر مع الإعلام وطرح الملفات الخدمية والتنموية بشفافية أمام الرأى العام.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المحافظة تعمل حاليًا على مواجهة عدد من التحديات المرتبطة بملفات الإسكان والمياه والصرف الصحى والصيد والتعليم الجامعى، إلى جانب متابعة خطط التنمية بالمناطق الجنوبية ومدن المثلث الذهبى، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين المحافظ والصحفيين حول أبرز المشكلات الميدانية التى تواجه المواطنين فى مختلف المدن، حيث استعرض الإعلاميون عدداً من المطالب المتعلقة بالمرافق العامة والطرق والإسكان ومياه الشرب، فيما وجه المحافظ بسرعة متابعة تلك الملفات والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول عاجلة.

وأوضح البرقى أن المحافظة تسعى إلى تعظيم مواردها وتحقيق تنمية متوازنة بين المدن الساحلية والمناطق الجنوبية، مع التركيز على دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لأهالى البحر الأحمر.