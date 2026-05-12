خبير: أي تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران قد يكون خطيراً على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، إن أي مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ستكون مكلفة للغاية.

وأكد أن ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز 106 دولارات للبرميل يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على المجتمع الأمريكي والعالم.

وأشار الشرقاوي إلى قدرة إيران على تعطيل البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الاتصالات والبنوك، ما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للحياة اليومية للمواطن الأمريكي.

معادلة الردع الإيرانية

وأوضح أن إيران لن تكتفي بالتهديدات، بل يمكنها الرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي بتعطيل تدفقات الطاقة من الخليج، مما قد يرفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تصل إلى 150 دولاراً للبرميل.

وأكد أن هذا السيناريو سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والنمو الاقتصادي.

الوضع الإقليمي

وأشار الشرقاوي إلى أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل قد تعيد فرض معادلة الردع مع حزب الله، حيث إن أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار سيقابله رد فوري.

وأضاف أن هذا الوضع يجعل فكرة إنشاء منطقة آمنة في شمال إسرائيل أمراً غير عملي، ويضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وانتخابي صعب.

وأكد الشرقاوي أن أي تصعيد عسكري شامل بين أمريكا وإيران قد يكون خطيراً، لكنه في الوقت نفسه صعب التنفيذ بسبب التكاليف الاقتصادية والمخاطر الإقليمية الكبيرة.

