في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. إبراهيم نصر أحد أبرز صناع الكوميديا الراقية

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، أحد أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، وصاحب التجربة الأشهر في تاريخ برامج المقالب التلفزيونية، التي أعادت تقديم "الكاميرا الخفية" بصورة مختلفة وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا. وُلد إبراهيم نصر النخيلي في 18 أغسطس عام 1946 بحي شبرا بالقاهرة، لأسرة بسيطة تنحدر أصولها من محافظة أسيوط. ومنذ طفولته ظهرت موهبته في تقليد الأصوات والشخصيات، حتى لُقب داخل أسرته بـ"كوميديان العائلة"، واستطاع لفت الأنظار بقدرته على محاكاة من حوله بدقة وروح مرحة. وخلال سنوات الدراسة، قاد فرق التمثيل بمدرسته، وشارك في مسرحية "عثمان بن عفان"، قبل أن يلتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث ازداد شغفه بالمسرح والفن، وحصد عدة جوائز مع فريق التمثيل الجامعي، إلى أن تخرج عام 1972. بدأ مشواره الفني من خلال فن المونولوج، بدعم من الشاعر والمؤلف بخيت بيومي، الذي اكتشف موهبته وشجعه على تطويرها، كما تلقى دعمًا من الشاعر حسين السيد، ما ساعده على الوصول إلى جمهور أوسع وتحقيق حضور لافت بفضل خفة ظله وقدرته على انتزاع الضحكات وجاءت انطلاقته التلفزيونية عندما شارك في برنامج "عزيزي المشاهد" مع المذيعة الراحلة أماني ناشد، حيث حقق ظهوره الأول تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، ما ساهم في انتشار اسمه سريعًا. وشارك إبراهيم نصر في عدد من برامج الأطفال خلال الستينيات والسبعينيات، كما شارك في فوازير "المناسبات" عام 1988 مع هالة فؤاد وصابرين ويحيى الفخراني.

وظهر في "عجائب صندوق الدنيا" مع نيللي، إضافة إلى مسلسل الأطفال "عمو فؤاد" مع فؤاد المهندس، ومسلسل "ألف ليلة وليلة"، عام 1992 مع حسين فهمي ونجلاء فتحي. وفي الدراما التلفزيونية، قدم أعمالًا عديدة من بينها "مارد الجبل"، "الرجل والحصان"، "الكابتن جودة"، "حارة المحروسة"، "المنزل الخلفي"، بينما كان آخر ظهور رمضاني له في مسلسل "فوق السحاب" عام 2018 مع هاني سلامة. أما في السينما، فشارك في عدد من الأفلام البارزة، منها "مستر كاراتيه"، و"شمس الزناتي"، "الستات"، "زكية زكريا في البرلمان"، "إكس لارج"، كما ظهر في فيلم "صاحب المقام"، الذي عُرض بعد وفاته. وعلى خشبة المسرح، تألق في أعمال عدة، من أبرزها "عائلة عصرية جداً، "كلام خواجات"، "جواز مع الاشتراك في الأرباح"، و"أهلاً يا دكتور". ويبقى التحول الأبرز في مسيرته الفنية من خلال برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي تحول إلى ظاهرة جماهيرية استمرت لسنوات، خاصة بعد تقديمه شخصية "زكية زكريا"، التي أصبحت واحدة من أشهر الشخصيات الكوميدية في العالم العربي، لما حملته من بساطة وخفة ظل وقدرة على تقديم النقد الاجتماعي بشكل طريف وغير جارح. وخلال السنوات الأخيرة.

ابتعد إبراهيم نصر عن الساحة الفنية، مبررًا ذلك بعدم عثوره على أعمال تليق بتاريخه الفني، رغم تلقيه العديد من العروض. وعُرف الفنان الراحل بابتعاده عن الجدل وحرصه على خصوصية حياته الشخصية، إلى جانب ما ناله من تكريمات وإشادات واسعة تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة. وفي 12 مايو 2020، رحل إبراهيم نصر عن عمر ناهز 74 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد مسيرة فنية حافلة رسم خلالها البهجة على وجوه الملايين، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الفن العربي كأحد أبرز صناع الكوميديا الراقية.