قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يسقط حق الزوج في نفي النسب؟.. مشروع قانون الأسرة للمسيحين يجيب
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تريلا ونقل بجمصة
عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو
إعلامي: الأهلي ليس لديه أي نية لبيع أو التفريط في إمام عاشور
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
رئيس كينيا: إفريقيا تمتلك ودائع في بنوكها المركزية تتجاوز 500 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. إبراهيم نصر أحد أبرز صناع الكوميديا الراقية

في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. الفنان إبراهيم نصر
في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. الفنان إبراهيم نصر
أ ش أ

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، أحد أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، وصاحب التجربة الأشهر في تاريخ برامج المقالب التلفزيونية، التي أعادت تقديم "الكاميرا الخفية" بصورة مختلفة وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا. وُلد إبراهيم نصر النخيلي في 18 أغسطس عام 1946 بحي شبرا بالقاهرة، لأسرة بسيطة تنحدر أصولها من محافظة أسيوط. ومنذ طفولته ظهرت موهبته في تقليد الأصوات والشخصيات، حتى لُقب داخل أسرته بـ"كوميديان العائلة"، واستطاع لفت الأنظار بقدرته على محاكاة من حوله بدقة وروح مرحة. وخلال سنوات الدراسة، قاد فرق التمثيل بمدرسته، وشارك في مسرحية "عثمان بن عفان"، قبل أن يلتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حيث ازداد شغفه بالمسرح والفن، وحصد عدة جوائز مع فريق التمثيل الجامعي، إلى أن تخرج عام 1972. بدأ مشواره الفني من خلال فن المونولوج، بدعم من الشاعر والمؤلف بخيت بيومي، الذي اكتشف موهبته وشجعه على تطويرها، كما تلقى دعمًا من الشاعر حسين السيد، ما ساعده على الوصول إلى جمهور أوسع وتحقيق حضور لافت بفضل خفة ظله وقدرته على انتزاع الضحكات وجاءت انطلاقته التلفزيونية عندما شارك في برنامج "عزيزي المشاهد" مع المذيعة الراحلة أماني ناشد، حيث حقق ظهوره الأول تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، ما ساهم في انتشار اسمه سريعًا. وشارك إبراهيم نصر في عدد من برامج الأطفال خلال الستينيات والسبعينيات، كما شارك في فوازير "المناسبات" عام 1988 مع هالة فؤاد وصابرين ويحيى الفخراني.

 وظهر في "عجائب صندوق الدنيا" مع نيللي، إضافة إلى مسلسل الأطفال "عمو فؤاد" مع فؤاد المهندس، ومسلسل "ألف ليلة وليلة"، عام 1992 مع حسين فهمي ونجلاء فتحي. وفي الدراما التلفزيونية، قدم أعمالًا عديدة من بينها "مارد الجبل"، "الرجل والحصان"، "الكابتن جودة"، "حارة المحروسة"، "المنزل الخلفي"، بينما كان آخر ظهور رمضاني له في مسلسل "فوق السحاب" عام 2018 مع هاني سلامة. أما في السينما، فشارك في عدد من الأفلام البارزة، منها "مستر كاراتيه"، و"شمس الزناتي"، "الستات"، "زكية زكريا في البرلمان"، "إكس لارج"، كما ظهر في فيلم "صاحب المقام"، الذي عُرض بعد وفاته. وعلى خشبة المسرح، تألق في أعمال عدة، من أبرزها "عائلة عصرية جداً، "كلام خواجات"، "جواز مع الاشتراك في الأرباح"، و"أهلاً يا دكتور". ويبقى التحول الأبرز في مسيرته الفنية من خلال برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي تحول إلى ظاهرة جماهيرية استمرت لسنوات، خاصة بعد تقديمه شخصية "زكية زكريا"، التي أصبحت واحدة من أشهر الشخصيات الكوميدية في العالم العربي، لما حملته من بساطة وخفة ظل وقدرة على تقديم النقد الاجتماعي بشكل طريف وغير جارح. وخلال السنوات الأخيرة.

 ابتعد إبراهيم نصر عن الساحة الفنية، مبررًا ذلك بعدم عثوره على أعمال تليق بتاريخه الفني، رغم تلقيه العديد من العروض. وعُرف الفنان الراحل بابتعاده عن الجدل وحرصه على خصوصية حياته الشخصية، إلى جانب ما ناله من تكريمات وإشادات واسعة تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة. وفي 12 مايو 2020، رحل إبراهيم نصر عن عمر ناهز 74 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد مسيرة فنية حافلة رسم خلالها البهجة على وجوه الملايين، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة الفن العربي كأحد أبرز صناع الكوميديا الراقية.

ذكرى رحيل الفنان الكوميدي إبراهيم نصر أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي صاحب التجربة الأشهر في تاريخ برامج المقالب التلفزيونية الكاميرا الخفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

ذكرى رحيل إستيفان روستي.. شرير السينما الذي أضحك الجمهور وأبدع بلا منافس

ذكرى إستيفان روستي.. شرير السينما الذي أضحك الجمهور رغم مآسيه

في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. الفنان إبراهيم نصر

في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. إبراهيم نصر أحد أبرز صناع الكوميديا الراقية

ذكرى رحيل المخرج فطين عبد الوهاب عراب الكوميديا

ذكرى رحيل المخرج فطين عبد الوهاب عراب الكوميديا

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد