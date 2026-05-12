تراجع الزخم في أسهم التكنولوجيا يضغط على الأسواق الآسيوية وسط توترات المنطقة

تراجع الزخم في أسهم التكنولوجيا يضغط على الأسواق الآسيوية وسط استمرار التوتر بين واشنطن وطهران
أ ش أ

 تحركت معظم الأسهم الآسيوية ضمن نطاقات مستقرة إلى منخفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع فقدان موجة الصعود الأخيرة المدفوعة بأسهم الرقائق الإلكترونية زخمها، بينما بقيت الأسواق في حالة ترقب بسبب غياب مؤشرات واضحة على تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت الأسهم الكورية الجنوبية الأسوأ أداءً في المنطقة، مع تعرضها لموجة قوية من جني الأرباح بعد ارتفاعها إلى سلسلة من المستويات القياسية خلال أبريل وبداية مايو؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الأسوأ أداءً بين البورصات الآسيوية، حيث خسر ما يصل إلى 4% خلال تداولات متقلبة. وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا في بداية الجلسة قبل أن يعكس اتجاهه بشكل حاد.

وتعرضت الأسهم المحلية في كوريا الجنوبية، وخاصة شركات تصنيع الرقائق، لعمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية خلال الأشهر الماضية؛ وكان القطاع قد تلقى دعمًا رئيسيًا من التفاؤل بشأن زيادة الطلب المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة وصلت إلى 4%، بينما شهد سهم إس كيه هاينكس تحركات حادة ومتقلبة.

ويتركز الاهتمام بشكل كبير على المحادثات بين سامسونج وأكبر تحالف عمالي لديها قبل إضراب مخطط له اعتبارًا من 21 مايو، وهي خطوة قد تلحق ضررًا كبيرًا بإنتاج رقائق الذاكرة عالميًا.

وفي حين ارتفعت أسهم سامسونج ومنافسيها سابقًا بفعل توقعات اضطرابات محتملة في الإمدادات، فإن الإضراب قد يضر أيضًا بسامسونج في وقت يشهد فيه الطلب على رقائق الذاكرة ارتفاعًا كبيرًا.

وجاء أداء الأسواق الآسيوية الأخرى متباينًا الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشرا نيكي 225 وتوبيكس اليابانيان بنسبة 0.5% لكل منهما.

وتجاهلت الأسواق اليابانية إلى حد كبير التوقعات المتزايدة بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، بعدما أظهر ملخص الآراء وجود توجه أكثر تشددًا داخل البنك المركزي خلال اجتماعه في أبريل.

واستقرت مؤشرات سي إس آي 300 وشنجهاي المركب الصينية دون تغير يذكر، بينما سجل مؤشر هانج سنج في هونج كونج مكاسب طفيفة.

كما يتركز الاهتمام هذا الأسبوع على قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا في ظل العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجع مؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4% تحت ضغط خسائر أسهم التكنولوجيا، بينما استقر مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري دون تغير يذكر.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2%، ما يشير إلى استمرار الخسائر بعد هبوط المؤشر بنسبة 1.5% الإثنين.

وتأثرت الأسواق الهندية بتحذير رئيس الوزراء ناريندرا مودي من صعوبات اقتصادية محتملة بسبب نقص الوقود الناتج عن الحرب على إيران.

وبقيت الأسواق في حالة توتر بشأن الصراع، وسط تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية إضافية ضد إيران بعد تعثر مقترح السلام إلى حد كبير.

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

تسليم شهادات محو الأمية بأسقفية الخدمات بأسيوط الجديدة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية

محافظ أسيوط: إزالة 29 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعة ضمن الموجة الـ29 للإزالات

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

