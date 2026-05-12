الأهلي يواصل إعادة هيكلة قطاعاته الإدارية استعدادًا للمرحلة المقبلة

أكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدى أن هناك تفاصيل جديدة تخص وضع الزميل أحمد عز داخل النادي الأهلي، مشيرة إلى أن ما تردد بشأن توليه ملف السكاوتنج غير دقيق.

وأوضحت ريهام عبر برنامج “ملعب ON” أن النادي أجرى بالفعل مقابلات مع عدد من المرشحين للعمل داخل إدارة السكاوتنج التي سيقودها كابتن أنيس بوجلبان، لكن أحمد عز لن يكون ضمن هذا الفريق.

وأضافت أن أحمد عز سيكون متواجدًا داخل النادي الأهلي، لكنه سيتولى منصبًا في إدارة أخرى مختلفة تمامًا عن إدارة السكاوتنج، نافية كل ما تم تداوله بشأن ارتباط اسمه بهذا الملف.

وأكدت أن الخلط بين الأدوار غير صحيح، وأن وجوده داخل منظومة الأهلي سيكون في إطار إداري مختلف سيتم توضيحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.