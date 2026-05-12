ديربي يحكم التاريخ.. كيف تحولت أرقام الهلال والنصر إلى رواية صراع لا تنتهي؟

حين يلتقي النصر والهلال تتوقف الحسابات التقليدية لكرة القدم ويتحول الملعب إلى مساحة مفتوحة للتاريخ والهيمنة والثأر والزعامة.. ديربي الرياض لم يعد مجرد مباراة تلعب على ثلاث نقاط بل أصبح مرآة لعقود طويلة من الصراع بين أكبر قوتين في الكرة السعودية مواجهة تقاس فيها قيمة النجوم بحجم اللحظة وتكتب فيها الأمجاد بالأرقام قبل الأهداف.

وفي النسخة الحالية من الديربي، يبدو المشهد أكثر اشتعالاً من أي وقت مضى، فالنصر يدخل المواجهة متصدراً جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 82 نقطة، بينما يطارده الهلال بـ77 نقطة مع مباراة مؤجلة قد تقلب المشهد بالكامل.

لذلك فإن لقاء اليوم لا يحمل فقط قيمة جماهيرية أو تاريخية، بل يبدو كأنه مفتاح اللقب الحقيقي.

لكن بعيداً عن حسابات الصدارة الحالية، تكشف لغة الأرقام عبر التاريخ عن قصة مختلفة.. قصة تؤكد أن الهلال ظل لعقود صاحب اليد العليا في الديربي، بينما عاش النصر محطات متفرقة من التمرد ومحاولات كسر الهيمنة الزرقاء.

الهلال.. ملك الأرقام التاريخية

على مدار 178 مواجهة رسمية جمعت الفريقين في مختلف البطولات، فرض الهلال نفسه باعتباره الطرف الأكثر تفوقاً في تاريخ الديربي.

الأزرق انتصر في 73 مباراة مقابل 55 فوزاً للنصر، بينما انتهت 50 مواجهة بالتعادل.

ولم يتوقف التفوق الهلالي عند عدد الانتصارات فقط، بل امتد أيضاً إلى القوة الهجومية، بعدما سجل لاعبوه 258 هدفاً في شباك النصر مقابل 209 أهداف فقط للعالمي.

هذه الأرقام لا تعكس مجرد أفضلية رقمية، بل تكشف عن حقبة طويلة نجح خلالها الهلال في تحويل الديربي إلى مساحة نفوذ خاصة به، خصوصاً في الفترات التي شهدت سيطرة محلية وقارية للزعيم.

المفارقة أن بعض مباريات الديربي تحولت إلى لحظات مفصلية في تاريخ الكرة السعودية، أبرزها الانتصار الهلالي التاريخي بنتيجة 5 - 1 في موسم 2016-2017، وهي المباراة التي توّج بعدها الهلال مباشرة بلقب الدوري، لتبقى واحدة من أقسى الضربات التي تلقاها النصر في تاريخ المواجهة.

الدوري السعودي.. تفوق أزرق مستمر

وعند عزل مواجهات الدوري السعودي فقط، تتواصل الهيمنة الهلالية بصورة واضحة.

الفريقان التقيا 105 مرات في الدوري، فاز الهلال في 42 مباراة مقابل 31 انتصاراً للنصر، بينما حضر التعادل في 32 مواجهة.

وسجل الهلال خلال تلك اللقاءات 155 هدفاً مقابل 122 هدفاً للنصر، وهي أرقام تؤكد أن الزعيم لم يكن فقط الأكثر انتصاراً بل الأكثر قدرة على فرض شخصيته الهجومية داخل الديربي.

ورغم ذلك، فإن النصر يملك خصوصية مختلفة في السنوات الأخيرة، إذ أصبح أكثر قدرة على مجاراة الهلال مقارنة بفترات سابقة، خصوصاً مع الطفرة الاستثمارية الضخمة التي شهدها النادي والتعاقد مع أسماء عالمية يتقدمها كريستيانو رونالدو.

حقبة الاحتراف.. الهلال يواصل الهيمنة

منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين بمسماه الجديد موسم 2008-2009، لعب الفريقان 35 مباراة، حقق الهلال خلالها 17 فوزاً مقابل 10 انتصارات للنصر، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل.

الأرقام هنا تحمل دلالة مهمة؛ فرغم تطور النصر الكبير خلال السنوات الأخيرة، فإن الهلال حافظ على تفوقه حتى في العصر الأكثر تنافسية والأغنى فنياً ومالياً في تاريخ الكرة السعودية.

كما أن الهلال سجل 63 هدفاً خلال تلك الحقبة بينما اكتفى النصر بـ40 هدفاً فقط، وهو فارق يعكس استمرار الفاعلية الهجومية للزعيم في أكبر مباريات الموسم.

ديربي النجوم العالمية.. نسخة مختلفة

النسخة الحالية من الديربي تختلف عن كل ما سبقها، ليس فقط بسبب الصراع على اللقب، بل لأنها تلعب تحت أضواء عالمية غير مسبوقة.

النصر يمتلك كتيبة هجومية مرعبة بقيادة كريستيانو رونالدو ومعه جواو فيليكس وساديو ماني وكينجسلي كومان، وهي أسماء منحت العالمي بعداً أوروبياً واضحاً داخل الملعب.

في المقابل، يراهن الهلال على منظومة أكثر توازناً بقيادة روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم إضافة إلى خبرة الفرنسي كريم بنزيمة في المواجهات الكبرى.

وللمرة الأولى ربما لا تبدو المباراة مجرد صدام محلي، بل مواجهة بين مشروعين عالميين يحاول كل منهما فرض نفسه باعتباره واجهة الكرة السعودية الجديدة.

الأرقام تقول الهلال.. والواقع يمنح النصر الأمل

ورغم التفوق التاريخي الواضح للهلال، فإن حسابات الحاضر تبدو أكثر تعقيداً.

النصر يدخل اللقاء وهو الأقرب نظرياً للتتويج، إذ إن الفوز سيمنحه اللقب رسمياً، بينما يبدو التعادل نتيجة مثالية أيضاً للعالمي لأنه سيبقي الفارق آمناً قبل الجولات الأخيرة.

أما الهلال، فلا يملك رفاهية الحسابات المعقدة، فالفوز فقط هو ما سيبقي حلم اللقب حياً، خاصة مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تمنحه فرصة قلب الطاولة بالكامل.

وهنا تحديداً تكمن خصوصية هذا الديربي، فالتاريخ يقف في صف الهلال، بينما تمنح الجداول الحالية النصر أفضلية الحاضر.