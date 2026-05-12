ديربي لا يمنح بطولة فقط.. الهلال والنصر تاريخ طويل من الضربة القاضية في سباق الدوري السعودي .. اعرف القصة كاملة

لم تكن مواجهات الهلال والنصر يوماً مجرد مباراة عادية داخل الدوري السعودي فالديربي الذي يقسم العاصمة الرياض نصفين اعتاد عبر تاريخه الطويل أن يتحول إلى لحظة فاصلة تعيد رسم ملامح الموسم بالكامل وتمنح أحد القطبين فرصة انتزاع المجد من بين أيدي الآخر.

ومع اقتراب مواجهة جديدة بين العملاقين على ملعب الأول بارك يعود التاريخ ليفرض نفسه بقوة ليس فقط بسبب الصراع الحالي على اللقب بل لأن ذاكرة الكرة السعودية تحتفظ بسلسلة من الديربيات التي لم تحسم ثلاث نقاط فقط وإنما غيّرت وجه البطولة بالكامل.

اللافت أن أغلب مواجهات الحسم بين الهلال والنصر لم تكن مجرد انتصارات عابرة بل جاءت دائماً بطابع درامي وكأن أحد الفريقين لا يكتفي بالفوز بل يفضّل أن ينتزع اللقب مباشرة من قلب غريمه التقليدي.

وعلى مدار العقود الماضية تقابل الفريقان في 7 مناسبات مفصلية ارتبطت بشكل مباشر بحسم الدوري وكانت الغلبة التاريخية للنصر الذي نجح في توجيه الضربة القاضية للهلال 5 مرات مقابل مناسبتين فقط للهلال.

النصر.. عقدة الحسم الكبرى

البداية تعود إلى عام 1975 في الدوري التصنيفي عندما فاز النصر بنتيجة 3-1 في واحدة من أوائل المواجهات التي حملت طابع البطولة يومها لم يكن الانتصار عادياً بل كان إعلاناً مبكراً عن ميلاد جيل نصراوي عرف كيف يحسم المواعيد الكبرى أمام الهلال.

وبعدها بخمس سنوات فقط كرر النصر السيناريو نفسه في موسم 1980 عندما انتصر بهدفين دون رد عبر الأسطورة ماجد عبد الله والبرازيلي لويس ألبرتو ليقترب العالمي أكثر من منصة التتويج.

لكن المشهد الأكثر قسوة على الهلال جاء في موسم 1981 حين دخل الأزرق الديربي وهو بحاجة إلى الفوز بفارق 3 أهداف من أجل خطف اللقب غير أن المباراة انتهت بتعادل مثير 2-2 ليذهب الدوري إلى النصر وسط واحدة من أكثر الليالي الدرامية في تاريخ الكرة السعودية.

لم يكن الهلال يخسر مباراة فقط بل كان يرى اللقب يتبخر أمام عينيه على يد غريمه التقليدي وهي الصورة التي تكررت كثيراً في ذاكرة الديربي.

وفي حقبة المربع الذهبي عاد النصر ليوجه ضربة جديدة للهلال عبر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1995 عندما فاز 3-1 في ليلة حملت توقيع ماجد عبد الله ومحيسن الجمعان لتتحول المواجهة إلى صفحة أخرى من صفحات الهيمنة النصراوية في مواعيد الحسم.

حتى في العصر الحديث لم يتغير المشهد كثيراً إذ عاد النصر في موسم 2015 ليقترب من اللقب بانتصار ثمين قاده إليه محمد السهلاوي في مباراة مثّلت نقطة التحول الكبرى في سباق الدوري وقتها.

الهلال.. حين يرد الأزرق

ورغم التفوق النصراوي التاريخي في مواجهات الحسم فإن الهلال بدوره امتلك لحظاته الخاصة والتي جاءت دائماً بطابع استثنائي.

أولى هذه اللحظات كانت عام 1979 عندما نجح الأسطورة البرازيلية روبرتو ريفالينو في قيادة الهلال لفوز ثمين منح الأزرق أفضلية حاسمة في سباق الدوري.

أما المشهد الأبرز في ذاكرة الهلاليين فجاء في موسم 1986 حين سجّل يوسف الثنيان هدفاً تاريخياً منح الهلال أفضلية كبيرة في طريق التتويج ليؤكد أن الأزرق أيضاً يعرف كيف يضرب في اللحظة المناسبة.

ديربي 2026.. نسخة مختلفة من الصراع

النسخة الحالية من الديربي تبدو أكثر تعقيداً من أي وقت مضى لأن الفريقين لا يلعبان فقط على لقب الدوري بل على الإرث النفسي والتاريخي أيضاً.

النصر يدخل المباراة وهو يدرك أن الفوز يعني الاقتراب خطوة عملاقة من استعادة البطولة بينما يدرك الهلال أن الانتصار قد يقلب الطاولة بالكامل ويحوّل مسار الدوري في اللحظة الأخيرة.

الفارق هذه المرة أن الديربي يأتي وسط حضور عالمي غير مسبوق بوجود أسماء بحجم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وساديو ماني وروبن نيفيز وسالم الدوسري ما جعل قمة الرياض حدثاً يتجاوز حدود الكرة السعودية إلى المشهد الكروي العالمي.

لكن بعيداً عن الأسماء والنجوم يبقى العامل النفسي هو السلاح الأخطر في مثل هذه المواجهات لأن التاريخ يقول إن الفريق الذي ينتصر في ديربي الحسم لا يكتفي غالباً بالفوز بل يترك جرحاً طويلاً في ذاكرة غريمه.

معركة التاريخ قبل النقاط

المدرب البرتغالي خورخي خيسوس يعرف جيداً أن الانتصار على الهلال لن يمنح النصر أفضلية رقمية فقط بل سيمنحه أيضاً انتصاراً معنوياً هائلاً في واحدة من أهم نسخ الديربي عبر السنوات الأخيرة.

وفي المقابل يدرك الإيطالي سيموني إنزاجي أن الفوز على النصر قد يغيّر صورته بالكامل أمام جماهير الهلال التي لا تزال تنتظر منه فريقاً أكثر إقناعاً وهيمنة.

لهذا تبدو مواجهة الليلة أكبر من مجرد مباراة دوري وأكبر حتى من لقب محلي لأنها ببساطة مواجهة تُكتب فيها فصول جديدة من تاريخ الصراع الأزلي بين الهلال والنصر.

وفي مدينة اعتادت الانقسام بين الأصفر والأزرق تبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن صافرة النهاية لن تعلن فقط نتيجة مباراة بل ربما تعلن أيضاً اسم البطل الجديد للدوري السعودي والضحية الجديدة في تاريخ ديربي لا يعرف الرحمة.