قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تفتتح مركز دراسات التجميل وريادة الأعمال ضمن مشروع "COSMO" الأوروبي

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعليم التطبيقي وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، تم افتتاح مركز دراسات التجميل وريادة الأعمال، بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس وذلك كأحد الثمار الرئيسية لمشروع التدريب المهني في التعليم العالي (COSMO)، والممول من برنامج Erasmus+ التابع للاتحاد الأوروبي. 
تمت فعاليات الافتتاح تحت رعاية  الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور مميز لـ  الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة الأسبق.
و بإشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف مباشر من الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، بينما تولت  الدكتورة نهال لطفي، منسق المشروع، مهام الإشراف التنفيذي لخروج هذا الصرح إلى النور.

يأتي تدشين هذا المركز في سياق جهود المشروع الرامية إلى تطوير منظومة التدريب المهني داخل مؤسسات التعليم العالي، ولسد الفجوة بين الجانب النظري والمتطلبات الفعلية لقطاع التجميل والصناعات الدوائية. ويهدف المركز إلى صقل المهارات المهنية والريادية للطلاب والخريجين على حد سواء، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وقد تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية المتطورة التي تم توفيرها من خلال ميزانية المشروع، لتشكل بيئة تدريبية متكاملة تدعم الابتكار والعمل المهني المباشر، وتتيح للمتدربين فرصة اكتساب خبرات عملية في إدارة المشروعات التجميلية والدوائية وفق أعلى المعايير.

يمثل المركز إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية بالجامعة، ويؤكد على دورها في إعداد كوادر مهنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاع ريادة الأعمال في المجالات الطبية والتجميلية.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

لجنة الصحة

بدء مناقشات صحة البرلمان حول ميزانية التأمين الصحي الشامل

مجلس الشيوخ

هبة شاروبيم: مطار سفنكس يعزز خطط الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030

إيهاب زكريا

نائب بالشيوخ يحذر من تراجع تنافسية مصر للطيران بسبب تقادم الأسطول

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد