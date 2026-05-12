جامعة قناة السويس تفتتح مركز دراسات التجميل وريادة الأعمال ضمن مشروع "COSMO" الأوروبي

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعليم التطبيقي وربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، تم افتتاح مركز دراسات التجميل وريادة الأعمال، بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس وذلك كأحد الثمار الرئيسية لمشروع التدريب المهني في التعليم العالي (COSMO)، والممول من برنامج Erasmus+ التابع للاتحاد الأوروبي.

تمت فعاليات الافتتاح تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبحضور مميز لـ الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة الأسبق.

و بإشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف مباشر من الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الصيدلة، بينما تولت الدكتورة نهال لطفي، منسق المشروع، مهام الإشراف التنفيذي لخروج هذا الصرح إلى النور.

يأتي تدشين هذا المركز في سياق جهود المشروع الرامية إلى تطوير منظومة التدريب المهني داخل مؤسسات التعليم العالي، ولسد الفجوة بين الجانب النظري والمتطلبات الفعلية لقطاع التجميل والصناعات الدوائية. ويهدف المركز إلى صقل المهارات المهنية والريادية للطلاب والخريجين على حد سواء، مما يمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وقد تم تزويد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية المتطورة التي تم توفيرها من خلال ميزانية المشروع، لتشكل بيئة تدريبية متكاملة تدعم الابتكار والعمل المهني المباشر، وتتيح للمتدربين فرصة اكتساب خبرات عملية في إدارة المشروعات التجميلية والدوائية وفق أعلى المعايير.

يمثل المركز إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية بالجامعة، ويؤكد على دورها في إعداد كوادر مهنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاع ريادة الأعمال في المجالات الطبية والتجميلية.