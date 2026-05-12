زلزال فني في كوراساو.. استقالة مفاجئة للمدرب فريد روتن قبل المونديال بشهر

في تطور مفاجئ قبل انطلاق كأس العالم 2026 بشهر واحد، أعلن الاتحاد الكوراساوي لكرة القدم استقالة المدير الفني الهولندي فريد روتن، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز 4 أشهر من توليه قيادة المنتخب الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت شديد الحساسية، حيث يستعد منتخب كوراساو للمشاركة في أول مونديال بتاريخ البلاد، وسط مجموعة قوية تضم ألمانيا وساحل العاج والإكوادور.

استقرار قصير

وتولى روتن، المهمة خلفًا لمواطنه ديك أدفوكات، الذي صنع إنجازًا تاريخيًا بقيادة كوراساو للتأهل إلى كأس العالم لأول مرة، قبل أن يرحل عن منصبه لأسباب عائلية تتعلق بالحالة الصحية لابنته.

لكن فترة روتن لم تدم طويلًا، لتنتهي بشكل مفاجئ قبل انطلاق البطولة العالمية، في ظل أجواء لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل كامل حتى الآن.

تصريحات روتن

وفي بيان رسمي، كشف فريد روتن عن دوافع استقالته، مؤكدًا أن الأجواء داخل الفريق لم تكن مناسبة لاستمرار العمل.

وقال روتن: “يجب ألا يسود مناخ يضر بالعلاقات المهنية السليمة داخل الفريق أو الجهاز الفني، ولهذا فإن الاستقالة هي القرار الصحيح. الوقت يداهمنا، وعلى كوراساو أن تواصل التقدم. أأسف للطريقة التي سارت بها الأمور، لكنني أتمنى للجميع كل التوفيق.”

موقف معقد قبل المونديال

وتضع هذه الاستقالة منتخب كوراساو في موقف بالغ الصعوبة قبل المشاركة التاريخية الأولى في كأس العالم، حيث تتزايد التساؤلات حول هوية المدرب الجديد، وقدرته على التعامل مع ضيق الوقت وضغط المجموعة القوية.