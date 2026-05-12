قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هبة شاروبيم: مطار سفنكس يعزز خطط الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام فريد.

تطوير المطارات المصرية

وأكدت النائبة خلال استعراضها المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة أن تطوير المطارات المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها يمثلان خطوة مهمة نحو توفير تجربة سفر إيجابية للسائح والراكب، بما يسهم في تشجيع السياحة المستدامة ودعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن المطارات المصرية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل حركة النقل الدولي والمحلي، بما يعزز من حركة السياحة والتبادل التجاري، فضلًا عن دورها في ربط مصر بشبكة النقل العالمية، خاصة بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

تطوير مطار سفينكس

وسلطت الضوء على أهمية مطار سفنكس الدولي، الذي يقع على بعد 45 كيلومترًا غرب القاهرة، وتم افتتاحه عام 2019 وبدأ تشغيله في 2020، بهدف تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

كما أكدت أهمية المطار في دعم القطاع السياحي، نظرًا لقربه من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتي بلغت نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، وسط استهداف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأوضحت أن عدد الركاب عبر مطار سفنكس خلال الفترة من يناير وحتى 18 أكتوبر 2025 بلغ نحو مليون و34 ألف راكب على متن 7299 رحلة، مقارنة بـ852 ألفًا و660 راكبًا عبر 6161 رحلة خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 21% في أعداد الركاب و18% في حركة الطائرات.

ولفتت إلى أن مطار سفنكس الدولي أصبح من المطارات المهمة لاستقبال رحلات الطيران الشارتر منخفضة التكاليف، بما يساهم في جذب السائحين وتشجيع رحلات السياحة القصيرة إلى مختلف المحافظات والمناطق السياحية في مصر.

عنوان

الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان النواب المطارات مصر للطيران مطار سفينكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد