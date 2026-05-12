أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء

واصلت أجهزة تنمية مدن: العبور الجديدة، والعاصمة الجديدة، وحدائق أكتوبر، والمنيا الجديدة، تنفيذ جولات ميدانية وحملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء بالأحياء والمشروعات السكنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة والانضباط داخل المدن الجديدة.

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

وفي هذا السياق، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريراً بشأن نتائج جولة ميدانية قام بها المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بمنطقة الـ2600 فدان، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق السكنية المختلفة.

وشملت الجولة المرور على منطقة حي الكرامة ومشروع "سكن مصر"، حيث تمت متابعة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لشبكات المرافق والبنية التحتية، وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات المقدمة للسكان، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي ملاحظات ميدانية أو معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة.

العاصمة الجديدة

وفي العاصمة الجديدة، واصل الجهاز تنفيذ أعمال المتابعة اليومية المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان ورواد المدينة، حيث شملت الأعمال تنفيذ حملات نظافة يومية بمختلف المناطق، من خلال الدفع بالمعدات جانب فرق العمل، لرفع كفاءة النظافة بالشوارع والأرصفة والحفاظ على الشكل الحضاري للعاصمة الجديدة.

كما تضمنت الأعمال رش ومكافحة الحشرات، ضمن خطة الجهاز للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وفي السياق ذاته، تواصلت أعمال رفع مخلفات الزراعة ونواتج التشجير أولاً بأول، للحفاظ على المظهر الجمالي للمسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية.

جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر

وأشار التقرير إلى أن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قام بجولة ميدانية بمشروع «دار مصر» – المرحلة الثانية، لمتابعة أعمال التنمية والزراعة الجارية، والوقوف على مستوى تنفيذ أعمال صيانة وزراعة المسطحات الخضراء داخل الكمبوند، في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للسكان.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير الجاري تنفيذها بالمشروع، والتأكد من انتظام أعمال تشغيل وصيانة العمارات والمرافق، مع التشديد على أهمية الحفاظ على النسق الحضاري والاهتمام المستمر بأعمال الزراعة والنظافة والصيانة الدورية.

جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

كما قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، بتفقد الموقع العام لعدد 77 عمارة بحي الزهراء بالامتداد، في إطار خطة رفع كفاءة المنطقة، حيث تم تكثيف أعمال تنسيق الموقع والزراعة والصرف والتغذية، فضلاً عن التأكيد على زيادة معدلات تنفيذ أعمال صيانة المزروعات وشبكات الصرف والتغذية، إلى جانب أعمال النظافة والزراعة، مع سرعة تلافي أي ملاحظات داخل المنطقة.