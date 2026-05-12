قفزة في صادرات الألومنيوم والزجاج.. الصناعة المصرية تفرض حضورها عالميًا

تفقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أجنحة المعرض الدولي السادس عشر للزجاج والألومنيوم والواجهات والأبواب والنوافذ WINDOOREX، والذي شهد مشاركة 400 شركة محلية ودولية تمثل 18 دولة، ليؤكد مكانته كمنصة إقليمية لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في صناعات الزجاج والألومنيوم والواجهات.



صادرات متنامية



وأكدت رئيس الهيئة أن صناعة الألومنيوم وتطبيقاته تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، مشيرة إلى أن صادرات مصر من الألومنيوم وتطبيقاته تجاوزت 870 مليون دولار خلال عام 2025، فيما تخطت صادرات الزجاج 480 مليون دولار، بما يدعم مستهدف الدولة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة 2026-2030.



دعم الصناعة



وأضافت يوسف أن القطاع يستفيد من مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات، والتي تمنح أولوية للصناعات الاستراتيجية، مؤكدة أن الدولة تراهن على الشراكات الدولية الناجحة لنقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي. وأوضحت أن المعرض شهد نماذج لشركات مصرية بشراكات مع الولايات المتحدة واليابان والصين والسعودية، بما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.



جولة ميدانية



وخلال الجولة، تفقدت رئيس الهيئة أجنحة عدد من الشركات، من بينها ميجا بوند، والعربي تويوإتشي، ومصر أفريقيا، وويل بوند، مشيدة بجودة المنتجات المصنعة وفق أعلى المعايير العالمية، ومؤكدة أن الهيئة كانت شريكًا في دعم هذه الكيانات الصناعية عبر التيسيرات والحوافز المختلفة.



دعم المصنعين



وفي ختام الجولة، شاركت رئيس الهيئة في احتفالية نظمتها الكوتك لدعم صغار المصنعين، حيث أجرت سحبًا على ماكينة “راوتر للحفر بالليزر” بقيمة 800 ألف جنيه ضمن جوائز بلغت مليون جنيه، كما شهدت توقيع عقد عمل مع الفائز لدعمه في تطوير ورشته وتحويلها إلى مصنع متكامل.



طلب أوروبي



واختتمت يوسف تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الدولة في دعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، لافتة إلى نمو صادرات الألومنيوم المصري إلى بلغاريا بنسبة 290% خلال 2025، بما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على المنتج المصري.