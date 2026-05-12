إطلاق منظومة الشباك الموحد بالغرفة التجارية للمحال العامة بالإسكندرية

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن بدء تفعيل استقبال طلبات تراخيص المحال العامة بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل، وذلك عبر منظومة "الشباك الموحد" التي تهدف إلى إنهاء الروتين وتقديم خدمة سريعة ومتطورة لمجتمع الأعمال السكندري.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة المناخ الاستثماري ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هدف المنظومة الجديدة

وأوضح أن التعاون مع الغرفة التجارية يهدف إلى:

تجميع جميع جهات الترخيص في مكان واحد، وتقليص الوقت الزمني اللازم لاستخراج التراخيص لضمان دخول المنشآت في الدورة الاقتصادية رسمياً وبسرعة، وتذليل جميع العقبات أمام التجار، مؤكداً أن المحافظة تتابع عن كثب أداء المنظومة لضمان جودة الخدمة المقدمة.

الغرفة سخرت جميع إمكانياتها اللوجستية لإنجاح هذه المنظومة

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الغرفة سخرت جميع إمكانياتها اللوجستية لإنجاح هذه المنظومة تحت رعاية محافظة الإسكندرية.

وأضاف “الوكيل” أن الغرفة تسعى دائماً لتكون الجسر الذي يربط التاجر بالدولة، موضحاً أن اعتماد نظام "الشباك الموحد" هو نقلة نوعية في كفاءة الدورة المستندية، مما يساهم في حصر ودمج القطاع غير الرسمي وتحفيز النمو التجاري بالثغر.

وفيما يلي الجدول الزمني لاستقبال الطلبات (حسب الأحياء) لضمان التنظيم وعدم التكدس، يتم استقبال الطلبات خلال الفترة المسائية وفقاً للتوزيع التالي:

️ يوم السبت

أحياء: عامرية ثان – وسط

▪️ يوم الأحد

أحياء: منتزه أول – عامرية أول

▪️ يوم الاثنين

أحياء: العجمي – منتزه ثان

▪️ يوم الثلاثاء

أحياء: شرق – برج العرب

▪️ يوم الأربعاء

أحياء: الجمرك – غرب

. المكان: مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية – محطة الرمل.

1. الحجز المسبق: يُرجى التفضل بالحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة: www.alexcham.org.

2. الالتزام: أهابت الغرفة بأصحاب الأنشطة الالتزام باليوم المخصص لكل حي لضمان سرعة الإنجاز.